Водоснабжение восстановили в доме № 6 на Спортивном проезде после атаки БПЛА

Временно исполняющий полномочия главы Раменского Эдуард Малышев посетил дом № 6 на Спортивном проезде. Он сообщил, что здесь восстановили горячее и холодное водоснабжение, а также электроэнергию до 17-го этажа.

Эдуард Малышев встретился с собственниками двух квартир на шестом и 15 этажах. Специалисты восстановили водо- и электроснабжение, а также отремонтировали лифтовое оборудование до шестого этажа.

«Наша задача — обеспечить безопасность и комфорт жителей, особенно в такие сложные времена», — сообщил Эдуард Малышев.

Глава Раменского добавил, что администрация приложит все усилия для того, чтобы семьям восстановили жилье и вернули спокойствие. Он поблагодарил всех за поддержку и солидарность.

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