Водоснабжение в поселке Смирновка под Солнечногорском обновят в 2026–2027 годах

В поселке Смирновка городского округа Солнечногорск запланировали модернизацию водозаборного узла и сети водоснабжения, она пройдет в 2026–2027 годах. Об этом заместитель главы Леонид Степанов сообщил жителям на встрече 15 декабря. Участники мероприятия обсудили шаги по улучшению качества водоснабжения в населенном пункте.

Леонид Степанов рассказал, что в этом году провели промывку резервуаров чистой воды на водозаборном узле и неоднократно очищали систему водоснабжения при помощи гидрантов. Также до конца года запланировано техническое обслуживание станции химводоподготовки. Там заменят заменят фильтрующий материал, арматуру и отремонтируют компрессор.

Говоря о планах, заместитель главы отметил, что водозаборный узел и водопроводные сети предварительно внесли в государственную программу Московской области для проведениями капитального ремонта.

«В рамках модернизации водозаборного узла планируют обновить оборудование, помещение, скважины, станцию водоподготовки, установить автоматику, чтобы вода на выходе соответствовала санитарным нормам. Планируют заменить сети. Профильное министерство предварительно подтвердило включение в план этих мероприятий в 2026–2027 годах», — сказал Леонид Степанов.

Отметим, что в Солнечногорске в ближайшие три года запланировали и капитальный ремонт водозаборных узлов на улицах Крупской и Рабочей, а также в деревне Ложки, поселках Майдарово, Менделеево, Пешки, Поварово и Ржавки.