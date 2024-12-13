Водоснабжение в 5 домах в Одинцове восстановят к 14 часам

В пяти домах в Одинцовском округе приостановили подачу холодной воды на фоне плановых работ ООО «Стройпроектсети». Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области. Ожидается, что водоснабжение восстановят в 14:00.
Подача холодной воды временно прекращена в районном поселке Новоивановское на улице Агрохимиков. Сотрудники АО «Одинцовская Теплосеть», деятельность которого курирует Министерство ЖКХ региона, оперативно проводят необходимые ремонтные работы.
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