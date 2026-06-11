Водоснабжение ограничили после аварии в Больших Вяземах Одинцовского округа

11 июня в поселке Большие Вяземы произошел прорыв трубопровода холодного водоснабжения на улице Городок-17. Для проведения ремонтных работ подачу воды временно ограничили с 15:00 до 19:00.

Повреждение зафиксировали на участке трубопровода диаметром 250 миллиметров. По предварительной информации, авария произошла во время строительно-монтажных работ. После получения сигнала на место прибыли специалисты коммунальных служб, которые определили точное место повреждения и приступили к восстановительным работам.

В связи с необходимостью внепланового ремонта часть жителей временно осталась без холодного водоснабжения. Сроки возобновления подачи ресурса будут зависеть от объема и сложности работ на аварийном участке. Специалисты продолжают устранять последствия прорыва и контролируют состояние коммунальной сети.

«Аварийные службы установили место повреждения трубопровода и выполняют необходимые работы для скорейшего восстановления водоснабжения», — сообщили представители коммунальных служб.

Для обеспечения жителей питьевой водой организовали подвоз. Водовоз разместили на улице Городок-17 возле дома № 23.

Работы на объекте продолжаются. После завершения ремонта и проверки системы подача холодной воды будет восстановлена в полном объеме.