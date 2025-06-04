Водоснабжение наладили в поселке санатория «Мцыри» в Химках

Жители поселка санатория «Мцыри» в Химках еще в апреле обратились к главе округа Елене Земляковой и председателю Совета депутатов Сергею Малиновскому с вопросом о качестве воды в их домах. Специалисты взяли эту проблему на личный контроль.

Вода в квартиры жителей поселка поступает с помощью водозаборного узла. Он состоит из двух скважин, станции обезжелезивания, насосной группы и резервуара.

Фронт работ по исправлению ситуации профильные специалисты наметили во время встречи с жителями. Было решено приступить к очистке инженерных систем с наступлением тепла, чтобы остановить подачу воды без серьезного ущерба комфорту людей.

«С 19 по 21 мая были проведены комплексные работы: промывка станции обезжелезивания, аэрационных колонн, резервуара чистой воды и настройка автоматики», — рассказал начальник территориального управления Кутузовское Дмитрий Мазуров.

Теперь из кранов в квартирах жильцов течет чистая вода. Убедились лично в этом сотрудники территориального управления во время обхода.

«Вода идет чистая, я даже пью из крана — кипячу для чая, готовки. В воде нет осадка. Я рада, что услышали нас и приняли замечания», — поделилась жительница поселка санатория «Мцыри» Людмила Попова.