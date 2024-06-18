Водоснабжение квартир наладят в ЖК «Новогорск-Парк» в Химках

Новый водорегулирующий узел строится в жилом комплексе «Новогорск-Парк» в Химках. Это необходимо для того, чтобы наладить водоснабжение квартир.

Ход работ обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина. Систему подачи воды в жилом квартале «Новогорск-Парк» начали ремонтировать после перебоев в работе из-за ошибок застройщика при проектировании узла. Новый водорегулирующий узел наладит параметры водоснабжения на всех этажах жилого комплекса.

Сейчас специалисты заканчивают строительство железобетонного основания и прокладку силовых и слаботочных кабелей. Работы планируют закончить к середине июля.

Вместе с тем в Химках ремонтируют семь водосточных колодцев на улице 9 Мая и Юбилейном проспекте. Также специалисты промоют 1,2 километра сетей, проведут строительно-монтажные работы по переустройству сетей ливневой канализации. На всех участках ремонта работают малые и большие илососные машины, службы эксплуатации и подрядные организации. Сотрудники «Химводостока» круглосуточно следят за работой ливневых насосных станций в Химках.

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