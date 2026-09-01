Водоснабжение для 160 тысяч жителей Подольска улучшат по госпрограмме

В Подольске началась масштабная модернизация главного водовода на участке от Деснинского водозаборного узла до русла реки Десны. Проект реализуют в рамках государственной программы региона «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», интегрированной в масштабный национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Специалисты проложат свыше километра новых труб, что кардинально повысит стабильность системы. Обновление магистралей гарантирует бесперебойное снабжение качественной водой для 160 тысяч жителей города и прилегающих территорий, минимизирует риск аварийных отключений и оптимизирует работу всей сети.

Ввести объект в эксплуатацию планируют к концу 2026 года.

«В этом году проведем 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному ремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям. На время их проведения ресурсы будут поступать в дома через переключение на близлежащие объекты. Один из эффектов, который видим на уже реализованных объектах — снижение или полное отсутствие жалоб жителей на качество воды и неприятный запах на конкретных территориях», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

На сегодняшний день общая техническая готовность объекта составляет 67%.

Территорию полностью расчистили, старое асфальтобетонное покрытие демонтировали и вынесли поворотные точки трассы. Кроме того, рабочие уложили 684 из 1043 погонных метров новых трубопроводов и приступили к благоустройству зоны строительства.

За соблюдением технологий и качеством материалов на каждом этапе следит Управление технического надзора капитального ремонта при региональном Министерстве ЖКХ.