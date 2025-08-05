Водопроводные и канализационные сети капитально отремонтируют во Фрязине

В этом году во Фрязине в рамках инвестиционной программы и планового капремонта модернизируют водопроводные и канализационные системы. Специалисты реконструируют водонасосные станции, обновляют участки трубопроводов, меняют запорную арматуру, ремонтируют колодцы и коллекторы.

Так, уже построили водопроводную линию протяженностью 900 погонных метров от улицы Садовой до Нахимова. Там проложили трубы диаметром 315 миллиметров из современного полиэтилена низкого давления. Во время укладки рабочие установили четыре запорные арматуры для улучшения управляемости системы. Сейчас участок, где проводили ремонт, благоустраивают.

Помимо этого, во Фрязине модернизировали водонасосные станции № 11, № 12 и № 17. Там внедрили системы оперативного реагирования и удаленного мониторинга, что позволит снизить риски аварийных ситуаций и упростит управление оборудованием.

На канализационной насосной станции «Чижово» заменили запорную арматуру и установили три новых насоса. Там также смонтировали подвесные грузоподъемные устройства, внедрили шкафы управления и установили две дробилки. Все это повысит эффективность контроля за работой станции и снизит риск аварий и засоров.

По программе капитального ремонта в этом году обновят изношенные участки сетей на проспекте Мира, а также на улицах Московская, Полевая и Луговая. Работы выполнят методом горизонтально-направленного бурения во избежание сбоев для городской инфраструктуры. Помимо этого, во Фрязине обновят запорную арматуру и пожарные гидранты, отремонтируют водопроводные колодцы, промоют резервуары запаса воды.

Большое внимание уделят и канализационным сетям. Специалисты уже капитально реконструировали коллектор диаметром 450 миллиметров на Первомайской улице. Там поменяли участки протяженностью 240 погонных метров на правой и левой линиях и отремонтировали колодцы.