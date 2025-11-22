Водопроводно-насосную станцию № 6 ввели в эксплуатацию после ремонта в Щелкове

Результат работ оценил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Объект обеспечивает водой 44 многоквартирных дома — это более 30 тысяч жителей. Также он снабжает ресурсом две школы, три детских сада и более 100 частных домов.

Ранее жители жаловались на то, что вода приходила с железом, неприятно пахла и была некачественной. Частичный ремонт бы не решил проблему, поэтому и решили провести реконструкцию, а также построить современную станцию водоподготовки.

Специалисты уже пробурили и ввели новые скважины, смонтировали станцию водоподготовки, а также провели пусконаладку оборудования.

«Мы ставили перед собой задачу — решить вопрос раз и навсегда. Обещание исполнено. Еще один пример результатов нашей с жителями командной работы», — сказал Андрей Булгаков.