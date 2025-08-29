Водоотвод и входную группу обустроят в Супоневском лесопарке в Звенигороде

Жители микрорайона Супонево в Звенигороде Одинцовского городского округа неоднократно жаловались на затопление нового парка во время ливней — на пешеходных дорожках всегда оставались лужи. Вода скапливается и на участке у центрального входа в лесопарк, поэтому руководители округа приняли решение проложить водоотвод.

Водоотвод должен решить затяжную проблему с подтоплениями территории, его обустройство уже стартовало. Напомним, что рабочие установили на территории лесопарка семь детских и спортивных комплексов.

Площадь всей лесной зоны составляет 36 гектаров. Здесь есть места для пикников, площадки для игры в футбол и волейбол, велосипедные дорожки с поворотами, чередованием ям и кочек. Соорудят здесь и арт-пространство для выставок и мастер-классов, концертов. Сейчас рабочие продолжают обустраивать парковку и центральный вход.

Лесопарк в Супоневе уже сейчас стал точкой притяжения для жителей ближайших микрорайонов.