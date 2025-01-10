Водоохранные зоны 60 рек проверили в Подмосковье в 2024 году

Минэкологии Московской области организовало проверки состояния дна, берегов и водоохранных зон 60 малых рек региона в 2024 году. Специалисты также провели эколого-геохимическую оценку состояния донных отложений основных водотоков на территории региона. Полученные данные дополнят информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Подмосковья.
Обследования провели сотрудники Центра морских исследований МГУ имени Ломоносова. В рамках работ они исследовали водные объекты и обработали полевые наблюдения. Данные необходимы для оценки состояния малых рек и уровня антропогенного влияния на них.
Отмечается, что результаты появятся на платформе государственного водного реестра. Они будут интересны не только экологам, но и студентам, а также широкому кругу людей, которым небезразлично состояние водных объектов региона.
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