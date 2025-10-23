Водоканалы Подмосковья пригласили на работу молодых специалистов

Межрайонный Щелковский водоканал и Щелковский водоканал посетили местный колледж. Специалисты пригласили студентов на практику и трудоустройство в сферу ЖКХ.

Работники окружного учреждения подготовили для ребят стенд с запорной арматурой и ремонтными хомутами. На нем они могли попробовать поработать с материалами.

Кроме того, для обучающихся подготовили практические мастер-классы по профессиям. Например, по монтажу сантехники, систем вентиляции и кондиционирования, контролю за химическими соединениями, а также эксплуатации и обслуживанию электрической и механической техники.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. В нее внедряются цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Водоканалы приглашают талантливых выпускников для стажировок и трудоустройства. Учреждения предлагают молодым сотрудникам возможности для профессионального развития и карьерного роста.

Среди востребованных вакансий в межрайонном отделении сейчас числятся:

слесарь по ремонту тепловых сетей;

электрогазосварщик;

электромонтер;

слесарь КИПиА;

водитель;

мастер;

оператор котельной.

От кандидатов ждут желание учиться, вкладывать силы и улучшать подмосковные системы водоснабжения и водоотведения.