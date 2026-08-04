Водоканал Щелкова промыл более 50 км сетей с начала лета

Работы затронули несколько улиц: на Комсомольской — 700 метров, на Мичурина — 475 метров, на Школьной, Ломоносова, Тимирязева и Зеленой в сумме — 1260 метров, на Новопоселковой и Свердлова — 2145 метров, на Фрунзе — 1500 метров и на Широкой — 735 метров. Всего в округе ежегодной промывке подлежат 97 километров водопроводных магистралей.

Мероприятия направлены на подготовку коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. Промывка позволяет удалить из труб накопившиеся отложения и загрязнения, что снижает риск аварий и помогает сохранять стабильное качество воды. Регулярное обслуживание сетей — важная часть поддержания надежности системы водоснабжения и комфортных условий для жителей. Работы продолжаются в соответствии с утвержденным графиком.