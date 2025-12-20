Водоканал Подольска посетила делегация из Казахстана

В подольском водоканале прошла экскурсия для коллег из Республики Казахстан. Гостей познакомили с работой систем водоподготовки и очистки.

Очистные сооружения подмосковного округа пропускают до 150 тысячи кубометров сточных вод в сутки, что сопоставимо с объемом небольшой реки. После освобождения от примесей ресурс возвращают в водоем. Процесс очистки длится непрерывно.

На экскурсии делегатам продемонстрировали механический этап удаления крупных загрязнений, в котором задействуют решетки и песколовки. Затем участники экскурсии познакомились с процессом биологического растворения оставшихся в воде веществ в аэротенках и доочисткой с фильтрацией и ультрафиолетовым обеззараживанием.

Также для специалистов из Казахстана была представлена передовая технология биотермического компостирования иловых осадков. Благодаря ней продукты очистки превращаются в экологически безопасный и полезный продукт — биокомпост. Его используют в сельском хозяйстве и ландшафтном дизайне.

Еще во время визита обсуждались параметры очистных сооружений в Республике Казахстан. Их производительность планируют расширять, поэтому обмен опытом и практиками стал особенно актуальным для обеих сторон.

В пресс-службе МинЖКХ Подмосковья отметили, что такие встречи являются бесценной возможностью не только показать применяемые технологии, но и обсудить вызовы и найти точки для возможного сотрудничества.