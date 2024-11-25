Систему канализации прочистили на нескольких улицах в Чехове

Специалисты Водоканала Чеховского района совместно с подрядной организацией «Каналсервис» продолжают профилактику засоров в канализационных системах городского округа Чехов. В период с 18 по 22 ноября 2024 года работы проводились по десяти адресам, в том числе на улицах Дружбы, Молодежной, Чехова, Полиграфистов и Гарнаево.
Кроме того, были проведены масштабные работы на коммунальных объектах Чеховского района. Специалисты провели профилактическую промывку канализационно-насосных станций в поселке Любучаны, деревнях Кулаково и Манушкино, микрорайоне Венюково и очистных сооружений в деревне Ходаево. Все работы направлены на улучшение работы канализационной системы и предупреждение засоров.
Специалисты Водоканала призывают жителей городского округа Чехов к правильной эксплуатации канализационной системы.