Систему канализации прочистили на нескольких улицах в Чехове

Специалисты Водоканала Чеховского района совместно с подрядной организацией «Каналсервис» продолжают профилактику засоров в канализационных системах городского округа Чехов. В период с 18 по 22 ноября 2024 года работы проводились по десяти адресам, в том числе на улицах Дружбы, Молодежной, Чехова, Полиграфистов и Гарнаево.