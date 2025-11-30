Водоемы в четырех населенных пунктах Можайского округа расчистят в декабре

Заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова провела объезд территорий, где сейчас активно ведутся работы по очистке водоемов. В мероприятии также приняли участие сотрудники профильных подразделений администрации и территориальных отделов.

Работы проводятся на четырех водоемах: в селе Борисово, деревнях Ямская, Денисьево и Александрово. Подрядная организация осуществляет комплекс мероприятий, включающий уборку прибрежной полосы и акватории, ручную выемку крупногабаритного мусора, а также расчистку территорий от кустарника и мелколесья.

В рамках работ также производится валка мягколиственных деревьев и уборка опавшей листвы на участках с высокой степенью засорения.