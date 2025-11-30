Водоемы в четырех населенных пунктах Можайского округа расчистят в декабре
Заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова провела объезд территорий, где сейчас активно ведутся работы по очистке водоемов. В мероприятии также приняли участие сотрудники профильных подразделений администрации и территориальных отделов.
Работы проводятся на четырех водоемах: в селе Борисово, деревнях Ямская, Денисьево и Александрово. Подрядная организация осуществляет комплекс мероприятий, включающий уборку прибрежной полосы и акватории, ручную выемку крупногабаритного мусора, а также расчистку территорий от кустарника и мелколесья.
В рамках работ также производится валка мягколиственных деревьев и уборка опавшей листвы на участках с высокой степенью засорения.
Для повышения эффективности работ используется специализированная техника, в том числе плавающий экскаватор. В местах, где техника не может пройти, работы выполняются вручную.
«Сейчас идет активная работа, чтобы вернуть этим местам ухоженный вид. Важно успеть с основным объемом до того, как водоемы покроются льдом. Тогда уже к следующему сезону берега станут чище, и у жителей появятся новые удобные места для отдыха у воды, — отметила Ольга Спиридонова.
Полное завершение всех мероприятий по приведению водоемов в порядок запланировано к середине декабря.