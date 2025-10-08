Водоем в селе Троицкие Озерки в Коломне очистят до конца октября

Уже пятый год в городском округе Коломна реализуется программа губернатора Андрея Воробьева «100 прудов и озер». За это время удалось привести в порядок пять водных объектов. Очистку водоема в Троицких Озерках выполнят до конца текущего месяца.

В прошлые сезоны в Коломне и Озерах привели в порядок пруды между деревнями Малое и Большое Карасево, водоем в селе Пестриково и один из Репинских прудов.

«Недавно мы завершили санитарную очистку озера у деревни Липитино. В прошлом году на портале „Добродел“ за него проголосовало более 1400 жителей. Рабочие убрали всю лишнюю траву и водоросли, вырезали камыш, достали со дна бытовой мусор, а по берегам спилили сухие деревья. Расчистку водоема в Троицких Озерках, который тоже выбрали жители, закончим в этом месяце», — пообещал глава муниципалитета Александр Гречищев.

Экологи муниципалитета активно разрабатывают инициативы для включения города в программу следующего года. В ближайшее время жителям Коломны и Озер предстоит снова выбрать с помощью голосования водоемы, нуждающиеся в очистке.