Водный стадион отремонтируют в Дубне в 2026 году
В Дубне приступили к обновлению водного стадиона имени Нехаевского. Три недели назад начался ремонт зоны трибун.
Водный стадион в Дубне имеет богатую историю. В советские годы здесь создали одну из сильнейших воднолыжных школ мира, а в 2000-х прошли шесть российских этапов Кубка мира, чемпионат мира 2011 года по водным лыжам, чемпионаты России по аквабайкам.
Ремонт проводится на средства, собранные сотрудниками городских предприятий в рамках дня благотворительного труда. Вопрос находится на контроле у главы Дубны Максима Тихомирова.
«Подрядчик активно начал настил деревянного основания, после этого делают заказ на сидения и за две недели смонтируют. В рубке проведут работы, связанные с электричеством, это вопрос безопасности. И в результате сделаем красивый современный водный стадион», — рассказал Максим Тихомирова.
Специалисты уже завершили обновление площадки для пляжного волейбола, которая расположена здесь же. Напомним, стадион находится в старом русле Волги. Это дает преимущество: можно проводить масштабные соревнования и при этом меньше зависеть от капризов погоды. Международная федерация водных лыж и вейкборда признавала дубненский стадион лучшим в мире. Уже в этом году работы по его ремонту завершатся.