Водный стадион отремонтируют в Дубне в 2026 году

В Дубне приступили к обновлению водного стадиона имени Нехаевского. Три недели назад начался ремонт зоны трибун.

Водный стадион в Дубне имеет богатую историю. В советские годы здесь создали одну из сильнейших воднолыжных школ мира, а в 2000-х прошли шесть российских этапов Кубка мира, чемпионат мира 2011 года по водным лыжам, чемпионаты России по аквабайкам.

Ремонт проводится на средства, собранные сотрудниками городских предприятий в рамках дня благотворительного труда. Вопрос находится на контроле у главы Дубны Максима Тихомирова.