Водные процедуры и пенную дискотеку провели в лагере «Родина» в Подольске

В детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в Подольске ребята оригинально справились с экстремальной жарой. Для них организовали День Нептуна с помощью масштабных водных процедур и пенной дискотеки.

Вожатые лагеря необычно подошли к организации досуга и подготовили театрализованное представление по мотивам знаменитого мультфильма «Русалочка». Малыши станцевали под ритмичную музыку, а специальные водные эффекты и мыльные пузыри создали атмосферу настоящего летнего торжества. После чего, для всех ребят устроили пенную вечеринку.

В завершение праздника дети устроили водные баталии — обливали друг друга водой, воображая себя морскими пиратами. День Нептуна в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» стал настоящим гимном лету, радости и дружбе, оставив в сердцах участников самые теплые и яркие воспоминания.