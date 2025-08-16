Водное шоу ко Дню города прошло в Озерах

Водное шоу прошло на карьере «Западный». Организаторы подготовили театрализованную презентацию, выступления музыкантов и творческих коллективов, а спортсмены продемонстрировали навыки катания на сапбордах.
Отметим, карьер «Западный» в Озерах благоустраивают при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».
«На берегу обновленного общественного пространства развернулась одна из самых необычных площадок — водная сцена, на которой свое экстремальное мастерство зрителям представили флайбордисты. Получилось зрелищно и эффектно!» — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
