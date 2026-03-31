Водная переправа через Оку заработала в Озерах

«Центр ЧС» администрации городского округа Коломна ведет постоянный мониторинг уровня воды в реках. По данным на 6.00 вторника, 31 марта, за минувшую ночь вода прибыла на реке Оке в Озерах на 52 сантиметра, на Оке в Щурово — на 48 сантиметров, на Москве-реке в Коломне — на 32 сантиметра, на реке Коломенке — на 128 сантиметров.

Ситуация находится под круглосуточным контролем, уровень критических отметок не достигнут, подтоплений жилых зон не зафиксировано.

Тем временем, в Озерах со вторника, 31 марта, на месте разведенного понтонного моста начала работать водная переправа через Оку. Вечером в понедельник, 30 марта, на левый берег Оки в Озерах из порта «Коломна» прибыл специальный катер вместимостью до 120 человек. Перевозка пассажиров через реку будет выполняться по расписанию из расчета 22 рейса в день — 11 туда и 11 обратно. Время работы переправы — с 6.20 до 19.35 с перерывом на обед с 12.25 до 13.35, проезд для пассажиров бесплатный. Время в пути с берега на берег — 15 минут. Добираться до переправы жители Озер могут на рейсовых автобусах.

Ходить речной транспорт будет до тех пор, пока уровень воды в Оке не опустится до нужной отметки для возобновления работы Озерского наплавного моста.