Водителю пожарной машины присвоят звание «Заслуженный работник автомобильного транспорта Московской области»

Максим Арсеев работает в противопожарно-спасательной службе с 2007 года и имеет квалификацию водителя второго класса. Его работа требует не только умения водить машину, но и быть хорошим механиком, управлять специальными агрегатами и разбираться в сложных технических устройствах.

За свою многолетнюю карьеру Максим Арсеев участвовал в тушении крупных пожаров в технопарке и торговом центре «Шоколад» в Реутове, на заводе «Криогенмаш», складском комплексе «Спортмастер» и строительном комплексе «Стройпарк» в Балашихе, а также в складских помещениях на территории нефтебазы в Электроуглях. Он неоднократно проявлял личное мужество и отвагу в борьбе с огнем, находясь на самых опасных участках.

Так, 13 февраля 2025 года, в одной из квартир многоквартирного дома в микрорайоне Железнодорожный округа Балашиха произошел пожар. Максим Арсеев, рискуя собственной жизнью, спас ребенка из горящей квартиры. Огнеборцы установили трехколенную пожарную лестницу в окно второго этажа, где находился ребенок. Максим Арсеев дал команду направить на него водяной ствол, поднялся по лестнице, разбил окно и вынес ребенка из огня в безопасное место.