Водителям Воскресенска напомнили о важности своевременного прохождения техосмотра

Профилактическая акция «Технический осмотр» стартовала в Воскресенске. В ее рамках автоинспекторы напоминают водителям о важности обеспечения безопасности при вождении.

Цель акции — обратить внимание автовладельцев, в том числе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на необходимость соблюдения требований закона в области технического осмотра. Мероприятие проводят с 17 по 23 марта.

Сотрудники ГИБДД также отмечают, что сейчас участились случаи мошенничеств, когда владельцам авто продают диагностические карты без предоставления транспорта на технический осмотр. Если автоинспекторы выявляют такие инциденты, они аннулируют карту. Это может нести негативные последствия для владельца транспорта.

Жителям напоминают, что во избежание таких неприятностей лучше обращаться за услугой на проверенные пункты технического осмотра, а также вовремя проходить эту процедуру.