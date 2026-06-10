Водителям Воскресенска напомнили о действиях при плохом самочувствии за рулем

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с водителями. Они рекомендовали отказываться от поездок при слабости, головокружении или сильной головной боли и рассказали, как действовать, если резко стало плохо в пути.

Особое внимание уделили семьям с детьми: родителям напомнили, что нельзя оставлять детей в салоне без присмотра.

Участникам акции вручили тематические памятки и питьевую воду. На бутылках разместили полезную информацию о действиях при внезапном ухудшении самочувствия.

Отдел Госавтоинспекции УМВД России по Воскресенску призывает не игнорировать сигналы организма, а при хронических заболеваниях, усталости или стрессе быть особенно внимательными. Если стало плохо в дороге, важно не бояться просить о помощи окружающих или обращаться по телефонам: 112 и 8 (495) 688-81-71.