Водителям в Жуковском раздали воду во время жары

В Жуковском сотрудники Госавтоинспекции совместно с добровольцами организовали акцию, направленную на поддержку водителей в жаркую погоду. На дорогах города автомобилистам бесплатно раздавали питьевую воду и памятки с полезными советами по безопасности на дороге в условиях высокой температуры.

Во время акции автоинспекторы и волонтеры напоминали водителям о рисках обезвоживания и его влиянии на концентрацию внимания за рулем. Особое внимание уделялось соблюдению скоростного режима, обязательному использованию ремней безопасности, отказу от вождения в состоянии алкогольного опьянения и повышенной осторожности на пешеходных переходах.

Кроме информационных материалов, участникам раздавали световозвращающие жилеты и браслеты, которые помогают повысить видимость в темное время суток и тем самым снизить вероятность аварий.

В Госавтоинспекции отметили, что главная цель акции — уменьшить число дорожно-транспортных происшествий, связанных с ухудшением самочувствия водителей из-за жары и перегрева организма. Подобные инициативы помогают повысить безопасность на дорогах и напомнить о важности внимательного и ответственного поведения за рулем в сложных погодных условиях.