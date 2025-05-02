Водителям в Воскресенске напомнили правила безопасности на ж/д переездах

В городском округе Воскресенск прошло профилактическое мероприятие «Безопасный переезд». Автомобилистам напомнили, что для пересечения железнодорожных путей необходимо проявлять осторожность и соблюдать правила дорожного движения.

Информационно-пропагандистское мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции, специалисты ОАО «Российские железные дороги», представители администрации Воскресенска и общественники. Они напомнили автолюбителям, что железнодорожный переезд — это наиболее опасный участок дороги, требующий повышенного внимания и соблюдения правил движения.

Отметим, что часто дорожно-транспортные происшествия возникают на нерегулируемых переездах. Автомобилисты, не убедившись в безопасности маневра, стремятся проехать перед близко идущим поездом. Стоит напомнить, что тормозной путь составов достигает 1500-2000 метров. В такой ситуации водители рискуют своей жизнью и жизнями пассажиров.