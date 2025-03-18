Водителям в Балашихе напомнят о правилах перевозки детей в автомобиле

Сотрудники Госавтоинспекции Балашихи регулярно проводят профилактические мероприятия «Ребенок-пассажир», направленные на повышение безопасности детей. В период с 13:00 до 15:00 19 марта планируется очередной рейд.
Цель мероприятия — выявление и пресечение фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств, а также пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны детей-пешеходов и водителей транспортных средств.
Дети младше семи лет должны перевозиться в удерживающих системах, соответствующих их весу и росту. Дети от семи до 11 лет включительно могут использовать удерживающие системы или ремни безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля перевозка возможна только с использованием специальных приспособлений.
Ответственность за нарушение данных требований наступает в соответствии с частью 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа в три тысячи рублей.
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