Водителям в Балашихе напомнили правила переезда через железнодорожные пути

В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, сотрудники Московской железной дороги провели в городском округе Балашиха акцию, направленную на повышение безопасности на переездах. Одним из ключевых мест мероприятия стал переезд у станции Черное, где водителей призвали к строгому соблюдению правил дорожного движения.

Для привлечения внимания автомобилистов железнодорожники организовали яркие и запоминающиеся активности. Волонтеры провели флешмоб, развернув плакаты с напоминаниями о необходимости быть внимательными при приближении поезда. Пока водители ожидали открытия переезда, сотрудники МЖД устроили викторину, проверяя знания правил безопасного пересечения железнодорожных путей. Участники, правильно ответившие на вопросы, получили памятные сувениры.

Акция охватила более 400 железнодорожных переездов Московской железной дороги. В мероприятиях приняли участие не только железнодорожники, но и представители ГИБДД, местных администраций и транспортных компаний. Совместными усилиями они напомнили водителям о важности осторожности и ответственности на переездах, чтобы предотвратить аварии и обеспечить безопасность.