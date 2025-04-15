Водителям питбайков в Красногорске напомнили правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции в Красногорске провели рейд, в ходе которого напомнили правила дорожного движения водителям питбайков. Они отметили, что этот вид транспорта опасен как для пешеходов, так и для владельцев.

В зависимости от мощности двигателя водитель должен получить права категорий М, А или А1. На питбайках разрешено ездить только по бездорожью или на специальных территориях. Эксплуатация на любых оборудованных дорогах запрещена, причем не только по асфальту, но и по грунту. Добраться до места назначения на питбайке не получится — нужно везти его на другом транспорте.

У питбайка отсутствуют фары, поворотники и зеркала — его не видно другим участникам движения. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции призывают заботиться о жизни, здоровье и безопасности, не дарить любые средства индивидуальной мобильности детям.