Водителям напомнили о штрафах за блокировку вывоза мусора в Подмосковье

В сентябре в Московской области зафиксировали 130 случаев неправильной парковки автомобилей, которые мешали вывозу мусора с контейнерных площадок. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,2 миллиона рублей.

В Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области сообщили, что больше всего нарушений выявили в Ленинском округе — 27 случаев, Одинцове — 18 и Люберцах — 14. Жителям Подмосковья напоминают, что парковка возле контейнерных площадок запрещена, так как она мешает работе коммунальных служб и может привести к образованию свалок.

Размер штрафов за препятствие вывозу мусора составляет пять тысяч рублей для граждан, десять тысяч для должностных лиц и 30 тысяч для юридических лиц.