Водителям и пассажирам в Ленинском округе раздали воду во время жары

Традиционный рейд «Остановись и охладись» провели в период аномальной жары сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественной палаты городского округа. Целью мероприятия было предотвращение дорожно-транспортных происшествий и поддержка водителей и пассажиров в условиях высоких температур.

Во время акции на оживленном участке дороги возле Расторгуевского туннеля водителям и пассажирам раздавали охлажденную воду объемом 0,5 литра. За время проведения мероприятия было роздано около 230 бутылок воды, приобретенных благодаря помощи местных предпринимателей.

«Особенно уязвимы в жару дети, пожилые люди и водители большегрузного транспорта. Данная инициатива способствует снижению риска ДТП, помогая водителям чувствовать себя более комфортно и сохранять концентрацию», — отметила инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Ленинскому округу Ольга Аверенкова.

Член Общественной палаты Ленинского округа, представитель общественного совета при УМВД Вячеслав Краснонос выразил уверенность, что такие акции необходимы. «Бутылка холодной воды может оказаться очень кстати, когда ее нет под рукой. Я уверен, что любой водитель оценил такой жест поддержки», — сказал он.

Пассажиры и автомобилисты поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции и Общественную палату за проявленную заботу.