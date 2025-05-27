Водителям Балашихи напомнят о правилах перевозки детей в машине

28 мая 2025 года с 13:00 до 15:00 в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» проведут профилактическую операцию «Ребенок-пассажир». Мероприятие направлено на выявление и пресечение нарушений, связанных с перевозкой детей в автомобилях без использования детских удерживающих устройств, а также на контроль соблюдения Правил дорожного движения детьми-пешеходами и водителями.

Согласно пункту 22.9 ПДД РФ, перевозка детей до семи лет в легковых и грузовых автомобилях, оснащенных ремнями безопасности или системой ISOFIX, должна осуществляться исключительно с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка. Для детей от семи до 11 лет допускается использование либо удерживающих систем, либо стандартных ремней безопасности, но на переднем сиденье легкового автомобиля — только с удерживающими устройствами.

Нарушение этих требований влечет административный штраф в размере 3000 рублей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ). Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила перевозки детей, чтобы обеспечить их безопасность на дорогах.