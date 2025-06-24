Водителям Балашихи напомнят о необходимости прохождения техосмотра

С 23 по 29 июня в городском округе Балашиха проходит профилактическая акция «Технический осмотр». Мероприятие направлено на повышение безопасности дорожного движения за счет контроля технического состояния транспортных средств.

Особое внимание уделяется ответственности владельцев, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за соблюдение норм законодательства в сфере техосмотра. Периодичность прохождения технического осмотра регламентируется федеральным законом № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Соблюдение этих требований помогает обеспечить безопасность на дорогах и минимизировать риски аварий из-за неисправностей транспорта.

Госавтоинспекция Балашихи обращает внимание на рост мошеннических схем, связанных с продажей поддельных диагностических карт без фактического осмотра автомобилей. Такие случаи выявляются правоохранительными органами, что приводит к аннулированию фальшивых документов и серьезным последствиям для владельцев транспортных средств, включая административную ответственность.

Жителям рекомендуется пользоваться услугами аккредитованных пунктов технического осмотра и своевременно проверять состояние своих автомобилей. Это не только гарантирует соответствие законодательным нормам, но и повышает безопасность всех участников дорожного движения.