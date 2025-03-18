Водителям Балашихи напомнили о важности техосмотра

Профилактическое мероприятие «Технический осмотр» направлено на повышение безопасности транспортных средств путем контроля за техническим состоянием подвижного состава и усиление ответственности владельцев за соблюдение требований законодательства в области технического осмотра. Оно будет проходить в Балашихе с 17 по 23 марта.

Периодичность прохождения технического осмотра для владельцев транспортных средств установлена Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Госавтоинспекция предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества, связанных с продажей диагностических карт без фактического проведения технического осмотра. При выявлении таких случаев сотрудники полиции принимают решение об аннулировании диагностической карты, что может привести к штрафам и другим негативным последствиям для собственника транспортного средства.

Рекомендуется обращаться в проверенные пункты технического осмотра и своевременно проходить процедуру осмотра своего автомобиля. Прохождение технического осмотра и соблюдение правил дорожного движения способствуют повышению безопасности на дорогах и предотвращению аварийных ситуаций.