Автоинспекторы в Балашихе напомнили правила перевозки детей

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир» в микрорайоне Железнодорожный. Цель мероприятия — выявление нарушений правил перевозки детей без детских удерживающих устройств и соблюдение правил дорожного движения со стороны пешеходов и водителей.

Во время проверки инспекторы следят за использованием детских удерживающих систем в автомобилях. Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения, перевозка детей младше семи лет должна осуществляться с использованием соответствующих детских удерживающих устройств. Для детей в возрасте от семи до 11 лет допускается использование ремней безопасности, но на переднем сиденье необходимо использовать детские удерживающие системы.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за нарушение данных требований предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Это мероприятие является частью более широкой кампании по повышению безопасности дорожного движения в регионе.

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