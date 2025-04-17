Водители в Одинцове смогут бесплатно пройти переподготовку на права категории D

«Мострансавто» предлагает уникальную возможность для водителей Одинцовского округа старше 21 года пройти бесплатную переподготовку на получение прав категории D. Программа предназначена для тех, кто уже имеет водительские удостоверения категорий B или C.

Обучение занимает от двух до 2,5 месяцев и включает изучение теории в формате онлайн, а также практические занятия, которые проходят в Балашихе. Кроме того, в дальнейшем планируется расширение практической базы для обучения.

Каждому кандидату выплачивается ежемесячная стипендия в размере 22 440 рублей на время учебы. Перед началом курсов с претендентами заключаются ученические договоры, и определяется место будущей работы в компании. После успешной сдачи экзаменов новые водители будут трудоустроены в одном из филиалов «Мострансавто» и обязуются проработать не менее года.

Также компания предлагает компенсацию за обучение тем, кто уже имеет права категории D, выданные менее трех месяцев назад. Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 903 161-92-91