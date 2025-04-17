Водители в Одинцове смогут бесплатно пройти переподготовку на права категории D

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

«Мострансавто» предлагает уникальную возможность для водителей Одинцовского округа старше 21 года пройти бесплатную переподготовку на получение прав категории D. Программа предназначена для тех, кто уже имеет водительские удостоверения категорий B или C.

Обучение занимает от двух до 2,5 месяцев и включает изучение теории в формате онлайн, а также практические занятия, которые проходят в Балашихе. Кроме того, в дальнейшем планируется расширение практической базы для обучения.

Каждому кандидату выплачивается ежемесячная стипендия в размере 22 440 рублей на время учебы. Перед началом курсов с претендентами заключаются ученические договоры, и определяется место будущей работы в компании. После успешной сдачи экзаменов новые водители будут трудоустроены в одном из филиалов «Мострансавто» и обязуются проработать не менее года.

Также компания предлагает компенсацию за обучение тем, кто уже имеет права категории D, выданные менее трех месяцев назад. Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 903 161-92-91

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