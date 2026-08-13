Водители пожарной техники из Подмосковья успешно прошли аттестацию

В четверг, 13 августа, в Рузе на базе 265-й пожарно-спасательной части территориального управления № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» прошла аттестация водителей пожарной техники. Они продемонстрировали навыки работы с пожарной автоцистерной.

Заместитель начальника территориального управления № 2 Андрей Образцов рассказал, что раз в три года водители сдают экзамен, чтобы подтвердить необходимый уровень профессиональных знаний и навыков управления спецтехникой в различных условиях.

Во время аттестации работники противопожарно-спасательной службы показали членам комиссии свои знания правил дорожного движения и требований охраны труда. Для практической части был приготовлен пожарный автомобиль, на котором работники продемонстрировали навыки работы со специальными агрегатами.

Аттестуемые произвели забор воды из открытого водоисточника и проверили насос на «сухой вакуум». Всего в аттестации принимали участие тридцать восемь работников территориального управления, все успешно справились с задачами.