Водители мусоровозов в Подмосковье прошли инструктаж по ПДД перед учебным годом

Водителям напомнили о необходимости аккуратного вождения в жилых районах, возле школ и детских садов, а также при сборе мусора во дворах. Им также рекомендовали быть особенно внимательными на пешеходных переходах и около остановок общественного транспорта. В Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору региона подчеркнули, что ежегодный инструктаж помогает повысить ответственность водителей и снизить риски ДТП, особенно в период, когда школьники возвращаются на учебу.