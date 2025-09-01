Водители мусоровозов в Подмосковье прошли инструктаж по ПДД перед учебным годом

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Сотрудники региональных операторов Подмосковья перед началом нового учебного года прошли обязательный инструктаж по правилам дорожного движения. Особое внимание на занятиях уделили безопасности детей на дорогах.

Водителям напомнили о необходимости аккуратного вождения в жилых районах, возле школ и детских садов, а также при сборе мусора во дворах. Им также рекомендовали быть особенно внимательными на пешеходных переходах и около остановок общественного транспорта. В Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору региона подчеркнули, что ежегодный инструктаж помогает повысить ответственность водителей и снизить риски ДТП, особенно в период, когда школьники возвращаются на учебу.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте