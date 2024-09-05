Водители «Мострансавто» прошли инструктаж по правилам перевозки детей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото: Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки/АО "Мострансавто"

Обязательный инструктаж по безопасной перевозке детей прошли 9,5 тысячи водителей «Мострансавто». С началом учебного года поток несовершеннолетних пассажиров значительно увеличился в Подмосковье.

Водителям напомнили о запрете высаживать детей из автобусов, а также разъяснили правила оплаты ученической картой «Стрелка», по которой действуют льготные тарифы. Родителям необходимо следить за балансом и вовремя пополнять его. Всю необходимую информацию можно найти на сайте strelkacard.ru.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что у детей нет права бесплатного проезда в автобусах, поэтому нужно оплачивать поездки. Законом установлен лишь запрет принудительной высадки безбилетного ребенка (в «Мострансавто» такой запрет действует с 2017 года). Однако если с ребенком едут его родители или родственники, то они обязаны оплатить проезд за него любым безналичным способом по действующему тарифу. Иначе пассажиру грозит штраф.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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