Водители «Мострансавто» прошли 2 млн медосмотров перед рейсами с января

Более 2,1 миллионов водителей Мострансавто прошли автоматизированные медосмотры сначала года. Состояние здоровья сотрудников перед рейсом проверяют с помощью 160 аппаратных комплексов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, система идентифицирует водителя с помощью технологии распознавания лиц, а затем программа фиксирует все измерения показателей здоровья. Сотруднику измеряют температуру тела, артериальное давление и пульс, а также выявляют признаки алкогольного или наркотического опьянения.

Далее результаты обследования в онлайн-режиме направляются инспектору, который принимает решение о допуске сотрудника к работе. После получения положительного заключения водителю выдают путевой лист с отметкой о прохождении медосмотра, а данные фиксируются в электронном журнале.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря автоматизации заметно снизилось время на медосмотр, а точность измерений повысилась.