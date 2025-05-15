Водители «Мострансавто» примут участие в международном конкурсе профмастерства

Водители компании «Мострансавто» представят Подмосковье на международном конкурсе профессионального мастерства. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге 22 мая в рамках фестиваля «ТранспортФест».

Дмитрий Пимкин из Балашихи на XXVII Международном конкурсе водителей автобусов продемонстрирует умение управлять стандартным транспортным средством большого класса, а Артем Быстриков из Химок сядет за руль машины-«гармошки».

Конкурсная программа будет состоять из нескольких испытаний, среди которых ограниченное по времени тестирование на знание правил дорожного движения, скоростное маневрирование, фигурное вождение с выполнением элементов «круг», «бокс», «стоянка», «тоннельные ворота», «змейка» и прочих.

В соревнованиях примут участие 60 команд из разных регионов России и Белоруссии. Победителей ждут ценные призы, кубки и дипломы.