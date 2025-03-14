Водители «Мострансавто» получили более 100 благодарностей от пассажиров с января

Водители «Мострансавто» с января получили 104 позитивных отзыва о работе. Этот показатель на треть превысил прошлогодний.
Водителям маршрута № 574к выразили благодарность за пассажироориентированный подход, а шоферу автобуса № 1064 — за филигранное управление транспортным средством. Также сотрудников «Мострансавто» хвалили за внимание и помощь в непредвиденных ситуациях.
В компании сейчас работают более 10 тысяч водителей.
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