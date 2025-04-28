Водители «Мострансавто» получили 146 благодарностей от пассажиров с начала года

С начала 2025 года жители Подмосковья оставили 146 благодарностей о работе водителей «Мострансавто». Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажиры благодарят водителей за возвращение забытых вещей, за чистоту и приятную атмосферу в автобусах. Много положительных отзывов поступило о вежливом отношении и аккуратной езде.

Сейчас в «Мострансавто» трудится более десяти тысяч водителей. Компания приглашает опытных и ответственных специалистов присоединиться к команде. Актуальные вакансии можно найти на официальном сайте в разделе «О компании» — «Вакансии», а также узнать подробности по телефонам 8 (495) 419-17-95 и 8 (903) 161-92-91.