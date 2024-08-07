Водители из Подмосковья примут участие во всероссийском конкурсе профмастерсва

Фото: Минтранс Подмосковья

Трое водителей из Подмосковья примут участие во всероссийском конкурсе, который организовал Минтранс России. Соревнования проходят в Чебоксарах с 7 по 9 августа.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, для победы в конкурсе «Лучший водитель троллейбуса» участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство в управлении троллейбусами, приемки троллейбуса перед выходом на линию, знания ПДД, а также культуру обслуживания пассажиров.

За звание лучшего водителя и приз 500 тысяч рублей будут бороться Светлана Чикина из Подольска, Владислав Рыжков из Химок и Дмитрий Балтаг из Видного.

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