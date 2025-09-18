Водители автобусов из Химок поучаствуют в финале конкурса профмастерства

Водители филиала Межмуниципального автотранспортного предприятие № 8 из Химок выступят в финале корпоративного конкурса АО «Мострансавто» — «Лучший водитель». Соревнования пройдут на базе МАП № 2 в Коломне, где определят победителей.

Юлия Тамбулатова и Артем Быстриков будут соревноваться с более чем 40 сильнейшими водителями страны в борьбе за звание лучшего специалиста. Конкурсная программа включает сложные испытания: маневры на автобусах разных классов, легендарный тест «стакан воды» на плавность хода, фигурное вождение, а также тестирование на знание правил дорожного движения.

Все задания максимально приближены к реальным рабочим ситуациям и требуют от участников безупречного владения транспортным средством, быстроты реакции и исключительной аккуратности.

Артем Быстриков уже доказал свой высокий профессионализм, заняв восьмое место на Всероссийском конкурсе «Лучший водитель автобуса», где соревновался с 38 сильнейшими специалистами страны. На том конкурсе он показал безупречное знание ПДД и успешно прошел все этапы сложной трассы.