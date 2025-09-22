Водители автобусов из Балашихи стали призерами конкурса профмастерства

Представители муниципального автопарка № 11 городского округа Балашиха продемонстрировали высокое мастерство на областном конкурсе «Лучший водитель Московской области-2025». В номинации «Малый класс» отличились Сергей Павлов и Дмитрий Шаров, заняв первое и третье место соответственно.

Соревнования включали в себя проверку теоретических знаний правил дорожного движения, а также практические испытания, позволяющие оценить навыки управления автомобилем. Участникам предстояло показать умение быстро и точно маневрировать на сложных участках маршрута, а также продемонстрировать плавное и безопасное вождение на специально оборудованной площадке.

Программа конкурса включала комплекс профессиональных упражнений, среди которых были такие элементы, как «круг», «бокс», «колея», «змейка», «тоннельные ворота», «эстафета» и «стоп». Каждый этап требовал от водителей точности, внимания и высокого уровня технической подготовки.

Победа Сергея Павлова и успешное выступление Дмитрия Шарова подтверждают высокий профессионализм и ответственность водителей МАП № 11, которые не только ежедневно обеспечивают безопасную и качественную перевозку, но и успешно представляют Балашиху на региональном уровне.