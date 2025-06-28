Водителей в Чехове проверили на соблюдение законодательства по воинскому учету

В Чехове прошел профилактический рейд по соблюдению воинского законодательства среди граждан. Сотрудники Госавтоинспекции и Следственного комитета проверили водителей, которые уклоняются от соблюдения правил поставки на учет в военкомате, а также выявили тех, кто незаконно проживает на территории России.