Водителей в Чехове проверили на соблюдение законодательства по воинскому учету

В Чехове прошел профилактический рейд по соблюдению воинского законодательства среди граждан. Сотрудники Госавтоинспекции и Следственного комитета проверили водителей, которые уклоняются от соблюдения правил поставки на учет в военкомате, а также выявили тех, кто незаконно проживает на территории России.
Правоохранители осмотрели документы у 30 человек.
«Сегодня в рамках рейда выявлено два таких гражданина, которые получили гражданство Российской Федерации, но не встали на воинский учет. Мероприятия по контролю за соблюдением требований воинского учета будут проводиться на территории округа Чехов регулярно», — отметил старший следователь-криминалист военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Чеховскому гарнизону Артем Ковалев.
Подобные мероприятия позволяют своевременно выявлять нарушения и обеспечивать выполнение законодательства России.
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