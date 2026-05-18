Водителей такси проверят в Одинцове

С 18 по 24 мая в Одинцовском округе усилят проверки водителей такси. Сотрудники Госавтоинспекции будут контролировать соблюдение правил перевозки пассажиров и техническое состояние автомобилей.

В ходе рейда инспекторы проверят документы у водителей, которые занимаются таксомоторными перевозками. Особое внимание уделят наличию водительских удостоверений установленного образца, путевых листов и разрешений на работу на территории России. Также сотрудники ГИБДД оценят состояние автомобилей и соблюдение режима труда и отдыха.

Проверки связаны с ростом числа нарушений в сфере пассажирских перевозок. По данным автоинспекторов, на ситуацию влияют плохое знание правил дорожного движения, использование неисправных машин и случаи незаконной деятельности с применением транспорта.

«Основная задача рейда — повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить количество нарушений со стороны водителей такси», — сообщили в Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что подобные проверки помогают выявлять автомобили с техническими неисправностями и водителей, которые работают без необходимых документов. Кроме того, сотрудники полиции намерены пресекать факты использования транспорта в противоправных целях.

Рейд «Такси» пройдет на территории всего Одинцовского округа. Инспекторы будут работать на наиболее загруженных участках дорог и в местах интенсивного движения пассажирского транспорта.