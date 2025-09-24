Водителей Подмосковья предупредили об активности лосей

Активность диких животных традиционно выросла в Подмосковье с наступлением осени. На дорогах нередко можно встретить лосей, которые в это время года ищут корм. Водителей призвали быть внимательными и следить за обочинами.

Лоси часто бродят вдоль автомобильных дорог и рядом с населенными пунктами, пояснили в «Мособлпожспасе». Парнокопытные могут выходить на проезжую часть и создавать угрозу ДТП.

Как отметил заместитель начальника ведомства Сергей Щетинин, взрослые особи могут достигать в весе 600 килограммов при росте до двух метров. Это делает столкновение максимально опасным.

«Водителям необходимо быть особенно внимательными в сумеречное время и в темноте, когда видимость ограничена. Спасатели советуют при движении в лесных массивах снижать скорость и внимательно следить за обочинами. Также нельзя игнорировать дорожные знаки, предупреждающие о возможном появлении диких животных. В таких местах следует проявлять максимальную бдительность», — сказал Сергей Щетинин.

При встрече с лосем важно плавно остановиться, включить аварийную сигнализацию и дождаться, когда животное самостоятельно покинет проезжую часть. Не следует сигналить, мигать фарами и пытаться объехать животное.

«Для пеших туристов и грибников важно соблюдать дистанцию, не приближаться к лосям и не пытаться их фотографировать с близкого расстояния. Специалисты напоминают, что соблюдение этих простых правил поможет избежать опасных ситуаций и сохранить здоровье как людей, так и животных», — заключил Сергей Щетинин.

При возникновении нештатных ситуаций следует обращаться по номеру 112.