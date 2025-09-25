Водителей общественного транспорта наградили в Богородском округе

Благодарственные письма были вручены трем водителям: Александру Пономареву (маршрут № 34 Ногинск-Обухово — станция Монино), Михаилу Земченку (маршрут № 4 Вокзал — Черноголовский пруд — площадь Ленина — Вокзал), Азаду Раджабу Оглы Халилову (маршрут № 24 Ногинск — Стромынь — Ногинск).

Все водители имеют стаж работы на предприятии более 10 лет, зарекомендовали себя технически грамотными, добросовестными работниками, ответственно относящимся к своим должностным обязанностям. Автобусы, закрепленные за ними, всегда содержатся в технически исправном состоянии. Высокий профессионализм и мастерство вождения позволяют водителям работать без жалоб со стороны пассажиров.

Также депутат пообщалась с директором автоколонны Сергеем Макаренко. Она рассказал, что в настоящее время в штате состоят 349 водителей. Сейчас продолжается набор на эти вакансии, при том, что средняя зарплата здесь составляет 120 тысяч рублей. Работа водителем в «Мострансавто» — это стабильность и достойные условия: широкий социальный пакет, профессиональное обучение, путевки в санатории и детские лагеря.

Помимо этого, на встрече обсудили маршруты № 2 и № 4, которые проходят через избирательный округ депутата — по ним ранее поступали обращения от жителей. Сейчас идет актуализация расписания, чтобы поездки стали еще удобнее и регулярнее. Затронули и возможность запуска новых маршрутов — особенно для жителей микрорайона Панфиловка, чтобы они могли быстрее добираться до различных точек города.